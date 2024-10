Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittag mit Aufschlag

Das Papier von Swissquote legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 309,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'198 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Swissquote-Aktie bei 310,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 306,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'852 Swissquote-Aktien.

Bei einem Wert von 314,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). 1,49 Prozent Plus fehlen der Swissquote-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 164,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Swissquote-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swissquote am 04.03.2014. Es stand ein EPS von 0,43 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swissquote noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Swissquote 38.99 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38.99 Mio. CHF umgesetzt worden.

Swissquote wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Swissquote-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Swissquote im Jahr 2024 18,54 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch