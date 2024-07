Swissquote Aktie News: Swissquote verliert am Dienstagmittag

Das Papier von Swissquote gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 277,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'361 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Swissquote-Aktie bis auf 277,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 281,00 CHF. Zuletzt wechselten 6'785 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 306,00 CHF erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swissquote-Aktie mit einem Kursplus von 10,23 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Swissquote-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,52 CHF. Am 04.03.2014 hat Swissquote in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 38.99 Mio. CHF umgesetzt.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Swissquote veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Swissquote möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Swissquote-Gewinn in Höhe von 18,23 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch