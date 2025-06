Swissquote Aktie News: Swissquote am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Swissquote-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 434,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 16'563 Punkten steht. Bei 436,60 CHF erreichte die Swissquote-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Swissquote-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 434,40 CHF nach. Bei 435,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'849 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 494,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 242,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,29 Prozent könnte die Swissquote-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Swissquote-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,10 CHF ausgeschüttet werden. Am 04.03.2014 lud Swissquote zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,43 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swissquote in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38.99 Mio. CHF im Vergleich zu 38.99 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Swissquote wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen. Am 18.08.2026 wird Swissquote schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Swissquote ein EPS in Höhe von 20,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.

