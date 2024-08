Swissquote Aktie News: Swissquote zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Swissquote-Papiere um 04:28 Uhr 1,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'187 Punkten liegt. Die Swissquote-Aktie zog in der Spitze bis auf 304,40 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 301,00 CHF. Bisher wurden heute 34'534 Swissquote-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 306,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,66 Prozent Plus fehlen der Swissquote-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 158,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swissquote-Aktie liegt somit 92,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Swissquote seine Aktionäre 2023 mit 4,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,57 CHF je Aktie ausschütten. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,43 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.99 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Swissquote-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Swissquote-Gewinn in Höhe von 18,57 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch