Swissquote Aktie News: Swissquote gewinnt am Dienstagnachmittag

Die Swissquote-Aktie konnte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 357,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'635 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swissquote-Aktie zog in der Spitze bis auf 357,40 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 357,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 17'559 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 366,80 CHF erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swissquote-Aktie somit 2,62 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 204,60 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Swissquote seine Aktionäre 2023 mit 4,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,74 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swissquote am 04.03.2014 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,43 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 38.99 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swissquote 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Swissquote wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,91 CHF je Swissquote-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch