Swissquote Aktie News: Swissquote am Nachmittag tiefer

Um 04:28 Uhr fiel die Swissquote-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 339,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'508 Punkten notiert. Der Kurs der Swissquote-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 336,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 339,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'648 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 342,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 186,50 CHF ab. Derzeit notiert die Swissquote-Aktie damit 81,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Swissquote seine Aktionäre 2023 mit 4,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten. Swissquote veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 CHF je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38.99 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38.99 Mio. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Swissquote Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,54 CHF je Aktie in den Swissquote-Büchern.

