Swissquote Aktie News: Swissquote tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Swissquote-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 300,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'011 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Swissquote-Aktie bis auf 298,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 305,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'371 Swissquote-Aktien.

Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 312,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie. Bei einem Wert von 158,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Derzeit notiert die Swissquote-Aktie damit 89,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Swissquote-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Swissquote am 04.03.2014 vor. Swissquote hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 38.99 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38.99 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Die Swissquote-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Swissquote im Jahr 2024 18,80 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch