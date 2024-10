Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Freitagmittag

Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 136,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'198 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,80 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'141 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 72,30 CHF fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,15 Prozent.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2023 mit 3,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,03 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,80 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch