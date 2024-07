Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag mit roter Tendenz

Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 135,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'361 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Sulzer-Aktie ging bis auf 135,40 CHF. Bei 136,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'391 Sulzer-Aktien.

Bei 139,00 CHF erreichte der Titel am 18.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,30 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 46,68 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 3,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,95 CHF aus.

Sulzer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Sulzer rechnen Experten am 25.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 7,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch