Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagmittag kaum bewegt

Mit einem Wert von 153,40 CHF bewegte sich die Sulzer-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 16'821 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Sulzer-Aktie bis auf 157,80 CHF. Die Sulzer-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,40 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 151,80 CHF. Bisher wurden heute 14'360 Sulzer-Aktien gehandelt.

Am 26.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,74 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 50,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,53 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,25 CHF je Wertpapier.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,43 CHF je Sulzer-Aktie.

