Spirit Airlines-Aktie im Aufwind: Offenbar neue Fusionsgespräche mit Frontier Airlines

Nachdem Frontier Airlines im Jahr 2022 im Bieterwettstreit um die Billigfluggesellschaft Spirit Airlines noch eine Niederlage hinnehmen musste, gibt es nun offenbar erneut Gespräche über eine mögliche Fusion. Wie das "Wall Street Journal" am Dienstag berichtete, sollen die beiden Unternehmen kürzlich erste Verhandlungen geführt haben. Die Gespräche befänden sich jedoch noch in einem sehr frühen Stadium und es sei ungewiss, ob es tatsächlich zu einem Deal komme, so die Nachrichtenseite unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Frontier mit neuem Anlauf für Spirit Airlines-Übernahme

Bereits 2022 zeigte Frontier Interesse an einer Übernahme von Spirit Airlines. Den Bieterwettstreit entschied damals jedoch JetBlue für sich. Der ausgehandelte Deal im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar wurde jedoch laut "Reuters" im März 2024 vom US-Justizministerium blockiert. Nun könnte also Frontier in einem zweiten Anlauf doch noch zum Zug kommen.

Finanzielle Details eines möglichen Deals zwischen Frontier und Spirit sind nicht bekannt. Laut "Wall Street Journal" dürfte der Deal - sollte er zustande kommen - aber wohl im Rahmen einer Umstrukturierung der Schulden und Verbindlichkeiten von Spirit Airlines in einer Insolvenz erfolgen.

Spirit Airlines steht vor finanziellen Herausforderungen

Bereits Anfang Oktober kursierten Gerüchte, dass die US-Billigfluggesellschaft aufgrund der gescheiterten Fusion mit JetBlue die Möglichkeiten einer Insolvenz nach Chapter 11 auslote. Denn Spirit steckt in ernsthaften finanziellen Problemen. Das Unternehmen häufte in fünf der letzten sechs Quartale Verluste an und erwartet laut "Reuters" auch für das dritte Quartal 2024 ein grösseres Minus. Zudem hat Spirit Airlines eine Gesamtverschuldung von 3,3 Milliarden US-Dollar, von denen mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar aus Anleihen bestehen, die in weniger als einem Jahr fällig werden. Laut der Nachrichtenagentur seien daher jüngst bereits Gespräche mit Anleihe-Eigentümern über die Bedingungen einer möglichen Insolvenz geführt worden.

So reagiert die Spirit Airlines-Aktie

Die Spirit Airlines-Aktie wurde in den letzten Monaten von der gescheiterten Fusion mit JetBlue sowie den Insolvenzgerüchten kräftig belastet und verlor seit Jahresbeginn 87,13 Prozent an Wert. Mit dem Bericht über die Gespräche zwischen Spirit Airlines und Frontier Airlines kommt nun jedoch wieder etwas Schwung in den Aktienkurs: So springt die Spirit-Aktie am Mittwoch im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise um 13,74 Prozent nach oben auf 2,40 US-Dollar.

Papiere der Frontier Airlines-Mutter Frontier Group zeigten sich an der NASDAQ am Dienstag nachbörslich hingegen um 0,45 Prozent tiefer bei 6,69 US-Dollar. Ein vorbörslicher Mittwochskurs liegt hier noch nicht vor.

Redaktion finanzen.ch