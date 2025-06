Sensirion-Aktie sinkt: Übernahme von Kuva Systems

Die in Cambridge ansässige US-Gesellschaft ist ein Anbieter bildbasierter Lösungen zur Methanüberwachung. Finanziell spielt die Transaktion keine grosse Rolle.

Kuva Systems wird vollständig in Sensirion Connected Solutions integriert, teilte das Unternehmen aus Stäfa am Dienstag mit. Mit dem Zukauf werde das Angebot für kontinuierliche Methanüberwachung in der Öl- und Gasindustrie gestärkt.

Aus finanzieller Sicht sei die Transaktion aber "nicht wesentlich", erklärte Sensirion weiter. Sie habe keinen nennenswerten Einfluss auf die Liquidität oder die Prognosepflichten des Konzerns im Rahmen der Börsenberichterstattung.

Die Sensirion-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,57 Prozent tiefer bei 70,20 CHF.

ra/hr

Stäfa (awp)