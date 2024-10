Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:28 Uhr ging es für die Sensirion-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 65,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'239 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,30 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'494 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 33,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2024 bei 57,50 CHF. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 14,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Die Sensirion-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Sensirion die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,659 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch