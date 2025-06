Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit Einbussen

Die Sensirion-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 75,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'586 Punkten steht. Der Kurs der Sensirion-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,10 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'083 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Bei 84,40 CHF erreichte der Titel am 19.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 11,94 Prozent Luft nach oben. Bei 48,75 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,94 CHF je Aktie belaufen.

