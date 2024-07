Sensirion Aktie News: Sensirion zieht am Freitagnachmittag an

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von Sensirion zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 82,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'416 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Sensirion-Aktie bei 82,00 CHF. Bei 81,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'940 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sensirion-Aktie somit 6,92 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 57,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 42,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Sensirion seine Aktionäre 2023 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 21.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 20.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Sensirion 2024 einen Verlust in Höhe von -0,557 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch