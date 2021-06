Roblox-Aktie von schwachen Zahlen belastet: Cathie Wood investiert Millionen-Betrag

• Roblox mit weniger Nutzern und Buchungen• Roblox-Aktie fällt um rund 8 Prozent• Cathie Wood kauft Aktien in Millionenhöhe

Roblox - eine Online-Spieleplattform, auf der Nutzer ihre eigenen Computerspiele erschaffen und mit anderen Nutzern spielen können. Das Geschäftsmodell des in Kalifornien ansässigen Unternehmens basiert darauf, dass Nutzer digitale Gegenstände in den zuvor kostenlos heruntergeladenen Spielen kaufen. Roblox gilt als einer der Profiteure der Corona-Pandemie, waren die Menschen doch gezwungen, viel Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen und sich dort Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen.

Ernüchternde Zahlen belasten Roblox-Aktie

Vergangenen Dienstag nun hat das Unternehmen seine Nutzerstatistiken für den Monat Mai veröffentlicht und dabei allerdings einen Rückgang der Nutzer sowie deren Ausgaben auf der Plattform vermelden müssen. Während die Zahl der aktiven Nutzer 28 Prozent höher ausfiel als im Mai 2020, ist sie mit 43 Millionen jedoch gegenüber dem Vormonat um ein Prozent gefallen, wie Roblox in der entsprechenden Pressemitteilung schreibt. Die durchschnittlichen Buchungen lagen bei 5,02 bis 5,09 US-Dollar, was einem Rückgang von 2 bis 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gleichkommt.

Schuld daran dürften sowohl die Lockerungen der Corona-Massnahmen, als auch die steigenden Temperaturen sein. Mehr als die Hälfte der Roblox-Nutzer sind Unternehmensangaben zufolge unter 13 Jahre alt und damit in einem Alter, in dem sie ihre zurückgewonnenen Freiheiten nun wieder geniessen wollen. Die Nutzer verbringen somit nun wieder mehr Zeit draussen und weniger Zeit vor dem PC, wodurch sie dementsprechend auch weniger Geld für so genannte Robux, die In-Game-Währung, mit der sie Zugang zu weiteren Features und eingeschränkten Spielen kaufen können, ausgeben. Das wiederum belastet das Umsatzwachstum, wodurch künftig mit niedrigeren Wachstumsraten gerechnet werden muss, sollte das Unternehmen keinen anderen Weg finden, diesen Ausfall auszugleichen.

Die Roblox-Aktien sackten in einer ersten Reaktion auf die ernüchternden Zahlen im nachbörslichen Handel an der NYSE bereits um bis zu 7 Prozent ab, bevor es im offiziellen Geschäft am Mittwoch bis Handelsende dann um knapp 8 Prozent nach unten ging auf 82,59 US-Dollar.

Cathie Wood kauft nach

Cathie Wood, CEO von ARK Invest, hat diese Chance genutzt und sich mit weiteren Roblox-Aktien eingedeckt. Schon zum IPO im März hatte Wood eine zweistellige Millionensumme in die Online-Unterhaltungsplattform investiert und danach immer wieder zugekauft. Nun hat die Investmentgesellschaft nach dem Kursrutsch erneut mehr als 11 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert und dafür mehr als 130'000 Aktien erhalten. Mit diesen neu erworbenen Titeln hält ARK Invest nun insgesamt 617'418 Titel mit einem Wert von rund 55,44 Millionen US-Dollar, heisst es bei Benzinga. Ob Wood damit ein gutes Händchen bewiesen hat, das Unternehmen neue Monetarisierungsmöglichkeiten finden und die Aktie damit nachhaltig steigen wird, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch