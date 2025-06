Pilatus schlägt Bruno Cervia für Verwaltungsrat vor

Stans NW (awp) - Der Flugzeughersteller Pilatus will seinen langjährigen Entwicklungschef Bruno Cervia in den Verwaltungsrat berufen. An der nächsten Generalversammlung im Frühjahr 2026 soll Cervia zur Wahl als neues Mitglied vorgeschlagen werden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Cervia leitet seit 2009 den Bereich Forschung und Entwicklung als Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender CEO. Dabei führt er laut den Angaben ein Team von rund 500 Ingenieurinnen und Ingenieuren.

Seine bisherige operative Funktion als Vice President Engineering wird Igor Medici per 1. Januar 2026 übernehmen und damit in die Geschäftsleitung aufsteigen. Medici ist seit 2009 bei Pilatus tätig und leitet aktuell ein rund 100-köpfiges Team.

Die Position des stellvertretenden CEO wird derweil Ioannis Papachristofilou, derzeit Leiter des Bereichs Government Aviation, ab Januar 2026 übernehmen. Papachristofilou ist seit 2024 Mitglied der Geschäftsleitung.

