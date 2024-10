NYSE vor Neuerung: Geplante Handelsausweitung auf 22 Stunden täglich

• NYSE plant Ausweitung ihrer Handelszeiten• Weltweite Nachfrage im Fokus• Handel fast rund um die Uhr möglich

Ende vergangener Woche überraschte die New York Stock Exchange, kurz NYSE, mit einer extremen Neuigkeit: Künftig könnte der Handel an der US-Börse an Wochentagen auf 22 Stunden pro Tag ausgedehnt werden. Business Wire zufolge würde der verlängerte Handel demnach an allen Wochentagen, Feiertage ausgenommen, von 1:30 bis 23:30 Uhr EST stattfinden. Bislang fehle allerdings noch die behördliche Genehmigung. Berichten zufolge wolle die NYSE aktualisierte Regeln bei der Securities and Exchange Commission einreichen.

Grosse Nachfrage im Blick

Die Handelsgeschäfte, die während dieser Zeiten an der vollständig elektronischen Börse NYSE Arca stattfinden, sollen weiterhin von der Depositary Trust & Clearing Corporation abgewickelt werden, heisst es bei Business Wire weiter. Diese habe kürzlich ebenfalls Pläne zur Verlängerung ihrer Geschäftszeiten angekündigt.

Grund für diese Pläne ist wohl das enorme Interesse: "Die Initiative der NYSE, den US-Aktienhandel auf 22 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche auszudehnen, unterstreicht die Stärke unserer US-Kapitalmärkte und die wachsende Nachfrage nach unseren notierten Wertpapieren weltweit", zitiert Business Wire Kevin Tyrrell, Head of Markets der New York Stock Exchange. "Als Verwalter der US-Kapitalmärkte freut sich die NYSE, eine Vorreiterrolle zu übernehmen und den börsenbasierten Handel für unsere in den USA notierten Unternehmen und Fonds für Anleger in Zeitzonen auf der ganzen Welt zu ermöglichen."

Redaktion finanzen.ch