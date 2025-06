NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 23.425 Punkte

DOW JONES--Mit den Kursen deutscher Aktien ist es am Montag nachbörslich auf breiter Front nach oben gegangen, gemessen an der Entwicklung des XDAX. Hintergrund waren an den US-Börsen im Späthandel steigende Kurse nach einem angekündigten und schwach ausgefallenen Vergeltungsangriff Irans auf US-Militärbasen in Katar. Hamburger Hafen und Logistilg zeigten sich unauffällig nach der Mitteilung, dass die Vorstandsvorsitzende das Unternehmen verlassen wird.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.425 23.269 +x%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 23, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)