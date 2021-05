Nach Kritik: Robinhood wehrt sich gegen Investmentlegenden Buffett und Munger

• Buffett und Munger kritisieren Robinhood bei Berkshire-Jahresversammlung• Konter von Robinhood: Die beiden Investmentlegenden haben eine neue Generation beleidigt• Robinhood stolz, das "Investieren einfacher und für mehr Menschen zugänglicher" gemacht zu haben

Buffett und Munger kritisieren Robinhood

Bei der Jahresversammlung von Berkshire Hathaway Anfang Mai, die bei Yahoo Finance übertragen wurde, übten die Börsenlegenden Warren Buffett und Charlie Munger Kritik an Robinhood. Buffett erklärte, er freue sich darauf, Robinhoods S-1 zu lesen. Mit dem gebührenfreien Handel sei es interessant zu sehen, wie Robinhood seine Einnahmequelle im S-1-Formular darlege. Buffett sagte, Robinhood sei "ein sehr wichtiger Teil des Casino-Aspekts der Casino-Gruppe geworden, die im letzten Jahr oder den letzten anderthalb Jahren an die Börse gegangen ist". Der Berkshire-CEO erklärte: "Amerikanische Unternehmen sind ein wunderbarer Ort für Menschen, um ihr Geld zu investieren und zu sparen. Aber sie stellen auch grossartige Spielchips her. Und wenn Sie diese Glücksspielchips liefern, wenn die Leute zum ersten Mal Geld in der Tasche haben und ihnen sagen, dass sie 30, 40 oder 50 Trades pro Tag machen können und Sie keine Provision erheben, sondern ihren Bestellfluss verkaufen oder was auch immer - Ich hoffe, wir haben nicht mehr davon, ich werde es so ausdrücken. Und ich werde daran interessiert sein, den Prospekt zu lesen."

Auch Buffetts rechte Hand, Charlie Munger, übte Kritik an Robinhood - und das nicht zum ersten Mal. Bei der Jahresversammlung des Daily Journal, bei dem Munger auch Vorsitzender ist, habe der 97-Jährige, wie Yahoo Finance berichtet, das kostenlose Geschäftsmodell als "eine schmutzige Art, Geld zu verdienen" bezeichnet. Auch bei der Berkshire-Jahresversammlung fand er deutliche Worte für Robinhood. Er nannte es "Gott schrecklich, dass so etwas Investitionen von zivilisierten Männern und anständigen Bürgern anziehen würde" und fuhr fort: "Es ist zutiefst falsch. Wir wollen unser Geld nicht damit verdienen, Dinge zu verkaufen, die schlecht für die Menschen sind".

Robinhood reagiert auf die Kritik der Investmentlegenden

Robinhood reagierte prompt auf die Kommentare von Warren Buffett und Charlie Munger und erklärte in einem Beitrag auf der eigenen Website, die beiden hätten eine neue Generation beleidigt, "Weil wir Dinge auf eine neue Art und Weise tun." Jacqueline Oritz Ramsay, Leiterin der öffentlichen Kommunikation bei Robinhood, schreibt: "Wenn uns das letzte Jahr etwas beigebracht hat, dann dass die Menschen die Warren Buffetts und Charlie Mungers der Welt, die sich so verhalten, als wären sie die einzigen Orakel des Investierens, satt haben. Und bei Robinhood werden wir uns nicht zurücklehnen, während sie normale Menschen verachten, weil sie die Kontrolle über ihr finanzielles Leben übernehmen."

Ramsay erklärt, dass Robinhood stolz sei, das "Investieren einfacher und für mehr Menschen zugänglicher" gemacht zu haben, worauf die Öffentlichkeit geantwortet habe. Ramsay zufolge haben Robinhood und andere gebührenfreie Plattformen "die Türen der Finanzmärkte für normale Menschen geöffnet und die alte Garde zutiefst beunruhigt, die darum kämpfen wird, die Dinge gleich zu halten". Bei Robinhood bräuchten die Menschen jetzt nicht mehr Tausende von Dollar, um investieren zu können. "Wir haben Pionierarbeit im provisionsfreien Handel geleistet, und Bruchteile von Aktien ermöglichen es Menschen mit weniger Geld, in einen Teil einer Aktie zu investieren", so Ramsay. Als Beispiel zieht sie die Berkshire Hathaway-A-Aktie des Investmentvehikels der beiden Börsenlegenden Warren Buffett und Charlie Munger heran, die bei mehr als 400.000 US-Dollar gehandelt wird. Ramsay erklärt, dass normale Investoren heutzutage die Chance nutzten, um ein finanzielles Polster aufzubauen. Technologie sei der grosse Ausgleich und wenn es um Investitionen gehe, sei Chancengleichheit und Zugänglichkeit genau das, wofür Robinhood geschaffen wurde.

Redaktion finanzen.ch