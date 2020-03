Nach 300-Millionen-Verlust: Lego-Eigner übernehmen Verantwortung

Der hohe Verlust von ISS war im vergangenen Jahr nicht zu übersehen. Nun will man einen Strategiewechsel. Ermöglicht durch die neue Geschäftsführung, zu der nun auch ein Grossaktionär gehören soll.

• Nach hohen Verlusten: Neuer Vorstand für ISS• CEO der Lego -Aktiengesellschaft als Mitglied vorgeschlagen• Vorstandswahl während der Hauptversammlung im April

2019 war kein gutes Jahr für das dänische Dienstleistungsunternehmen ISS. Der Konzern verlor ein Drittel seines Marktwertes im vergangenen Jahr. Besonders hart getroffen haben dürfte es die Aktionäre, zu denen auch die Lego-Milliardäre, Thomas Kirk Kristiansen und Kjeld Kristiansen, gehören. Über ihre Milliardenholding Kirkbi halten sie 15 Prozent der Anteile an ISS.

Neuer Vorstand, neue Strategien

Durch das Verfehlen der Unternehmensziele brachte ISS den Milliardären Verluste in Millionenhöhe. Allein an einem Tag verloren die Anteile der Lego-Brüder ganze 150 Millionen Dollar an Wert. Insgesamt belief sich der Verlust im gesamten Jahr laut Bloomberg auf 300 Millionen Dollar. Ein derartiges Szenario soll es nicht wieder geben, daher möchten die Kristiansens in der Geschäftsführung von ISS mitmischen. Für die neue Vorstandswahl wurde Kirkbi-CEO, Soren Thorup Sorensen, nominiert.

In einer E-Mail an Bloomberg schrieb Sorensen, dass Vorstandsvertretungen ein natürlicher Bestandteil der Investitionsstrategie von Kirkbi seien. Man habe "den Wunsch, Unternehmen nahe zu sein, an denen wir eine signifikante Minderheitsbeteiligung halten". Tatsächlich ist Sorensen im Vorstand von weiteren Tochterunternehmen von Kirkbi beteiligt - unter anderem an dem Rettungsdienst Falck A/S und dem britischen Betreiber von Freizeiteinrichtungen Merlin Entertainments, bei denen Kirkbi ein grosser Anteilseigner ist. Die Kursentwicklung von ISS kommentierte der 54-Jährige nicht.

Vorstandswahl im April

Noch hat Sorensen die Position allerdings nicht inne, bislang ist er lediglich als Vorstandsmitglied nominiert. Erst im April während der Hauptversammlung wird klar, wie der neue Vorstand aussehen wird. Als weiteres Mitglied wurde Valerie Beaulieu vorgeschlagen, die seit 1997 führende Positionen beim Tech-Giganten Microsoft inne hat. Den Vorstand verlassen wird Thomas Berglund. Der studierte Ökonom ist seit 2014 stellvertretender Vorsitzender des Anbieters für Dienstleistungen im Bereich Gebäudemanagement.

Dass Kirkbi im Vorstand mitmischen will, wird bei dem dänischen Dienstleister begrüsst. ISS-CEO Jeff Gravenhorst äusserte gegenüber Bloomberg in einem Telefoninterview, dass die Aktiengesellschaft "ein grosser Unterstützer" des Unternehmens sei und ISS "sehr gut" kenne. "Ich habe ein gutes Verhältnis" zu Sorensen und er habe die nötigen Kompetenzen, im Vorstand zu sein.

Gravenhorst gestand im Herbst vergangenen Jahres, dass seine neue Strategie zu "ehrgeizig" gewesen sein könnte. Auf Kosten kleinerer Kunden wollte das Unternehmen seinen Fokus künftig auf grosse Unternehmen und Aufträge legen. Doch ging dieses Vorhaben nicht auf. Auch der Aufsichtsrat sah ein, dass noch Verbesserungspotenzial bei der Ausführung der Strategie bestand. Inwieweit sich das Unternehmen mit einem neuen Vorstand entwickeln wird, werden die kommenden Monate zeigen.

