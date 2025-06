MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.392,31 3.384,20 +0,2% 8,11 +30,8%

Silber 31,49 31,45 +0,1% 0,04 +12,9%

Platin 1.082,61 1081,23 +0,1% 1,38 +21,7%

Kupfer 4,81 4,84 -0,4% -0,02 +17,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach dem Höhenflug mit Allzeithochs kam der Goldpreis zurück, die Feinunze verbilligte sich um 1,4 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Rüstungsausgaben

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ist bereit, die deutschen Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren auf bis zu 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. "Wenn es am Ende heisst, drei Prozent, dann machen wir drei Prozent, wenn es heisst 3,5 Prozent, dann machen wir 3,5 Prozent", sagte Klingbeil der "Rheinischen Post".

G7-TREFFEN

US-Präsident Trump verlässt das G7-Gipfeltreffen in Kanada einen Tag früher ohne neue Handelsabkommen, nachdem er eine gemeinsame Erklärung unterzeichnete, die zu Frieden und Stabilität im Nahen Osten aufruft. "Wir, die Staats- und Regierungschefs der G7, bekräftigen unser Engagement für Frieden und Stabilität im Nahen Osten", heisst es in der Erklärung. "In diesem Zusammenhang bekräftigen wir, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen." "Ich muss zurück", sagte Trump vor Reportern. "Sie sehen wahrscheinlich, was ich sehe, und ich muss so schnell wie möglich zurück sein". Wegen seiner vorzeitigen Abreise brach Trump mehrere Gespräche über Handel und globale Sicherheit ab, die darauf abzielten, die Spannungen über Zölle und andere Themen abzubauen.

USA / GROssBRITANNIEN

Die USA und Grossbritannien haben sich auf ein Handelsabkommen geeinigt, nachdem sie bereits im Mai ein Rahmenabkommen dazu vereinbart hatten. "Das Abkommen sieht einen verbesserten Marktzugang in Milliardenhöhe für amerikanische Exporte vor, insbesondere für Rindfleisch, Ethanol und bestimmte andere amerikanische Agrarexporte", heisst es im Text des Vertrages.

MISTER SPEX

hat seine Umsatzprognose für das laufende Gesamtjahr 2025 gesenkt, begründet mit hohem Wettbewerbsdruck. Die Prognose für die EBIT-Marge bleibt unverändert bei minus 5 bis minus 15 Prozent. Der Umsatz wird nun 10 bis 20 Prozent niedriger erwartet statt 5 bis 15 Prozent.

KERING

Nach zwei Jahrzehnten an der Spitze tritt Francois-Henri Pinault als CEO zurück. Er macht Platz für Luca de Meo, der dafür als Chef den Autobauer Renault verlässt.

T-MOBILE US / SOFTBANK

Die Softbank Group will nach Agenturinformationen mit einem Blockverkauf von T-Mobile-US-Aktien bis zu 4,9 Milliarden Dollar einsammeln. Laut Bloomberg bietet Softbank 21,5 Millionen T-Mobile-Aktien für je 224 bis 228 Dollar an.

