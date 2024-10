Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die Leonteq-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 26,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 16'351 Punkten tendiert. Die Leonteq-Aktie legte bis auf 26,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Leonteq-Aktie bei 26,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,50 CHF. Zuletzt wechselten 200 Leonteq-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.11.2023 erreicht. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 35,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,70 CHF am 28.06.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 18,11 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 CHF. Im Vorjahr hatte Leonteq 1,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,60 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch