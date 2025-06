Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Kuros (Kuros Biosciences) ein

Im SIX SX-Handel gewannen die Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere um 16:28 Uhr 10,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'444 Punkten liegt. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,40 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 25,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 337'211 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 14,12 Prozent Luft nach oben. Bei 10,74 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 61,70 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250000,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Kuros (Kuros Biosciences) möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,220 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros-Aktie gefragt: Kuros informiert über strategische Prioritäten

Kuros-Aktie mit Kurssprung: Kuros mit deutlichem Umsatzplus im ersten Quartal

Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsende in Grün