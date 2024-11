Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verliert am Mittag

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 23,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'584 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 23,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 24,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 102'389 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,00 CHF erreichte der Titel am 14.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 27.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,06 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 87,14 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Verlust in Höhe von -0,010 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch