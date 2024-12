Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag leichter

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 20,75 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'604 Punkten steht. Im Tief verlor die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 20,75 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 56'570 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 54,22 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.12.2023 auf bis zu 3,06 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 578,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Kuros (Kuros Biosciences) möglicherweise am 18.03.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,010 CHF je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

