Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Donnerstagmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,5 Prozent auf 19,26 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 15'704 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,02 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,48 CHF. Bisher wurden via SIX SX 83'586 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 32,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Mit einem Zuwachs von 66,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.12.2023 auf bis zu 3,06 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 84,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 250000,00 CHF, gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.03.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,010 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch