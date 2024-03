KI-Exzellenz durch Lenovo und NVIDIA: Eine vielversprechende Kooperation

• Lenovo und NVIDIA bieten hybride KI an• Neue ThinkPad-Reihe mit KI-Funktionen• Edge AI für Telekommunikationsbranche

ChatGPT, NVIDIA & Co.: Künstliche Intelligenz im Blick

Der Trend um künstliche Intelligenz (KI) macht sich derzeit fast überall bemerkbar. Dabei steht nicht nur ChatGPT, der Chatbot des KI-Startups OpenAI, im Fokus der Öffentlichkeit, immer mehr Unternehmen bieten Dienstleistungen mit Fokus auf KI an. Auch der Chipdesigner NIVIDA gehört zu den Vorreitern und grossen Profiteuren des KI-Hypes in der Branche und an der Börse. Nicht nur entwickelt das Unternehmen mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, leistungsstarke Chips, die für den Betrieb von KI-Lösungen benötigt werden, auch eigene Tools hat das NASDAQ-Unternehmen im Angebot. Dabei setzt NVIDIA vermehrt auf Kooperationen mit anderen Unternehmen.

NVIDIA und Lenovo bieten KI-Anwendungen für Unternehmen

Und auch andere Firmen wollen im derzeitigen Umfeld ein Stück vom Kuchen abhaben. So auch der PC-Hersteller Lenovo, der vor allem für die von IBM übernommene ThinkPad-Reihe bekannt ist. Das in Hongkong ansässige Unternehmen arbeitete bereits im vergangenen Jahr mit NVIDIA zusammen, um Geschäftskunden schnelle, sichere und intelligente End-to-End-Lösungen anzubieten - und zwar unabhängig davon, wie gross die belieferten Unternehmen sind. "Unternehmen aller Grössenordnungen treffen schnellere, datengestützte Entscheidungen mit tieferen Einblicken und erzielen so Wettbewerbsvorteile", heisst es dazu auf der Webseite von Lenovo. "Inspiriert von unserer gemeinsamen Vision und unterstützt von NVIDIA bieten wir unseren Kunden skalierbare, sichere End-to-End-Lösungen für den Aufbau oder die Erweiterung von KI- und Analysefunktionen, Rechenzentren, Edge Computing und Remote Work."

Hybride KI

Lenovo und NVIDIA wollen KI-Funktionen überall dort bereitstellen, wo es zur Erstellung und Verarbeitung von Daten kommt, wie der Projektbeschreibung zu entnehmen ist. Dabei will man seinen Kunden vor allem individuelle Lösungen bieten, die perfekt auf deren Anforderungen zugeschnitten sind. Möglich wird dies durch den hybriden Ansatz der beiden Unternehmen, wie aus einer Ankündigung von NVIDIA hervorgeht. So werden massgeschneiderte KI-Modelle von NVIDIAs AI Foundations Cloud-Service generiert, welche dann auf Lenovo-Systemen, die bei den Unternehmen liegen, ausgeführt werden. "Gemeinsam treiben Lenovo und NVIDIA eine neue Ära der hybriden KI für Unternehmen voran, indem sie die nächste Generation von Technologien entwickeln, die eine KI-gestützte Zukunft ermöglichen und das Potenzial ihrer Daten überall dort freisetzen, wo sie entstehen", lobte Lenovos geschäftsführender Vizepräsident Kirk Skaugen die Zusammenarbeit im Oktober 2023. "NVIDIA und Lenovo bieten ein umfassendes Portfolio an hybriden KI-Systemen, auf die sich Unternehmen verlassen können, um generative KI von praktisch überall aus zu betreiben", ergänzte Bob Pette, Vice President of Enterprise Platforms bei NVIDIA.

Neue ThinkPad-Reihe mit KI-Funktionen

Doch damit nicht genug: Auf der Technikmesse MWC, die im Februar 2024 in Barcelona stattfand, stellte Lenovo eine Reihe an neuen Geräten vor, die speziell für die Nutzung von KI-Diensten ausgelegt sind. Mit seiner neuesten Generation von Business-Laptops der ThinkPad-Reihe wolle man Unternehmenskunden ein stimmiges Ökosystem aus KI-Hardware und -Software bieten, das sich durch Sicherheit, Energieeffizienz und Immersion auszeichnet, heisst es in einer Ankündigung des Unternehmens. "Die KI-PC-Revolution ist da, und Lenovo hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine PCs und intelligenten Geräte so umzugestalten, dass sie personalisierte KI-Lösungen bieten", so Lenovo in der Pressemitteilung. "Die neuen Lenovo-Laptops gehören zu den ersten, die diese Entwicklung vorantreiben. Sie bieten Anwendern das bisher umfassendste personalisierte PC-Erlebnis und helfen dabei, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern." Lenovos KI-Funktionen sollen beim kollaborativen Arbeiten, in Meetings, bei der Datenauswertung und der Content-Erstellung unterstützen.

KI-Tools für Deutsche Telekom, Orange und Telefonica

Darüber hinaus will Lenovo mit Edge AI zahlreiche KI-Funktionen für die Telekommunikationsbranche lancieren. "Während die Telekommunikationsbranche ihre dramatische Entwicklung fortsetzt, um die Einführung von 5G und eine KI-gestützte Zukunft zu ermöglichen, sind Innovationen in IT-Netzwerken, Cloud-Infrastrukturen und Edge Computing entscheidend für die Vernetzung der heutigen digitalen Wirtschaft", schrieb Lenovo in einer Ankündigung. "Edge Computing ermöglicht es Unternehmen, Daten in Echtzeit zu analysieren und so schneller verwertbare Erkenntnisse für effizientere Abläufe und Dienste zu gewinnen." Damit sollen Branchengrössen wie Deutsche Telekom, Orange und Telefonica nicht mehr auf riesige Rechenzentren angewiesen sein, sondern die Verarbeitung von enormen Datenmengen mittels transformativen KI-Anwendungen abwickeln können. Hohe Energiekosten, die mit Points of Presence einhergehen, könnten dadurch geschmälert werden, so Lenovo.

Redaktion finanzen.ch