Georg Fischer-Aktie tiefer: Georg Fischer schliesst Verkauf von früherer Agie Charmilles ab

Diese geht an die United Grinding Group in Bern, die zur Patinex AG von Rosmarie und Martin Ebner gehört.

Mit dem Verkauf gewinne GF mehr strategische Flexibilität, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend. "Dies ist ein Meilenstein auf unserem Weg zu einem reinen Flow-Solutions-Unternehmen", wird Konzernchef Andreas Müller zitiert.

Der Kaufpreis auf cash- und schuldenfreier Basis beträgt 630 Millionen Franken. Damit erwartet GF im ersten Halbjahr 2025 einen "erheblichen einmaligen Buchgewinn". Der daraus resultierende Cashflow werde für den Abbau von Schulden verwendet, heisst es weiter.

Damit gehen rund 3300 Mitarbeitende sowie 8 Produktionsstätten an die United Grinding Group. Die Division verbuchte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 885 Millionen Franken.

GF gab im vergangenen Herbst eine Neuorganisation bekannt und will sich künftig auf die Bereiche Wasser und andere Flüssigkeiten konzentrieren. So soll der Umsatz bis zum Jahr 2030 auf gegen 5 Milliarden Franken ansteigen.

Um die Transaktion vollständig abzubilden, verschiebt das Unternehmen zudem die Veröffentlichung des Halbjahresberichts um knapp eine Woche auf den 24. Juli.

Die Georg Fischer-Aktie fällt am Dienstag an der SIX zeitweise um 1,70 Prozent auf 63,75 Frannken.

ls/ra

Schaffhausen (awp)