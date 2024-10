Geely Aktie News: Geely am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 5,0 Prozent auf 1,48 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 20'079 Punkten steht. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 1,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,47 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 68'557 Geely-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,63 EUR) erklomm das Papier am 07.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,220 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,381 CNY je Geely-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 21.08.2024.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 24.03.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2024 1,23 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch