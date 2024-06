Geberit Aktie News: Geberit am Mittag fester

Das Papier von Geberit legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 560,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'220 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Geberit-Aktie bei 563,00 CHF. Bei 556,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 15'671 Aktien.

Am 28.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,20 CHF an. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 1,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 409,00 CHF. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,99 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2023 12,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 12,77 CHF belaufen. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,63 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch