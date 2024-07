Galenica Aktie News: Galenica schiebt sich am Montagnachmittag vor

Um 04:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 73,85 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'040 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Galenica-Aktie legte bis auf 74,25 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'719 Galenica-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,15 CHF erreichte der Titel am 26.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 5,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 11,85 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Galenica am 06.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Galenica.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,50 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch