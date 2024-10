Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagmittag im Minusbereich

Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 207,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'384 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 207,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 209,80 CHF. Bisher wurden heute 6'494 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

Am 17.10.2024 markierte das Papier bei 211,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 166,10 CHF fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,70 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 5,30 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 06.03.2026.

Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,82 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch