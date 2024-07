Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Verlusten. Im Xetra-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 15,23 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 18'623 Punkten steht. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,14 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,26 EUR. Zuletzt wechselten via Xetra 2'396'248 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,74 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 38,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR je Aktie ausschütten. Deutsche Bank veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.97 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.26 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Deutsche Bank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

