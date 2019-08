Cronos überrascht Anleger - Cannabis-Aktie wird auf Berg- und Talfahrt geschickt

• Starkes zweites Quartal für die Cannabis-Branche

• Ein Unternehmen verzeichnet ein besonders hohes Wachstum

• Kanadische Unternehmen erschliessen immer mehr den US-Markt

Die Cannabis-Branche boomt

Für den Cannabis-Sektor könnte es eigentlich momentan kaum besser laufen. Aphria startet mit top Quartalszahlen, gefolgt von Aurora Cannabis und GW Pharmaceuticals. Doch die grösste Überraschung an der Börse war die Entwicklung der Cronos-Aktie.

Cronos übertrifft alle Erwartungen

Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich übertroffen, diese hatten mit einem Verlust in Höhe von 3 Kanadischen Dollar je Aktie gerechnet. Tatsächlich teilte das Unternehmen nun aber mit, dass es einen Gewinn von 251 Millionen Kanadische Dollar und 22 Cent je Aktie erzielt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch lediglich 762.000 Kanadische Dollar. Daraufhin stieg die Aktie der Cronos-Gruppe an der Börse im Premarket-Handel um 9 Prozent auf 15,70 US-Dollar. Der Umsatz verdreifachte sich im Gegensatz zum Vorjahr sogar und liegt bei insgesamt 10,2 Millionen Kanadische Dollar. Erwartet wurde lediglich ein Umsatz von 7,3 Millionen Kanadische Dollar. Und auch in der Produktion zeigt sich das Wachstum des Unternehmens deutlich, denn während die verkaufte Produktion im Jahr zuvor noch bei 477 Kilogramm lag, sind sie auf 1.584 gesteigert worden.

Neuer Markt für Cronos

Doch Cronos ruht sich auf diesem Erfolg nicht aus und kündigte bereits den nächsten Schritt an. Mit der Übernahme der Redwood Holding Group, die CBD-Produkte unter dem Markennamen Lord Jones herstellt, soll der Unternehmenswert auf 300 Millionen US-Dollar ansteigen. Cronos will, wie auch viele andere kanadische Marihuana-Unternehmen, den neuen US-Markt erschliessen und rechnet sich auch dank der Übernahme gute Chancen dafür ein. Bereits im Mai kündigte das Unternehmen die Eröffnung von Cronos Device Labs an. Es handelt sich dabei um ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Israel und soll sich auf die Entwicklung von Verdampfern konzentrieren.

Nachdem Cronos im zweiten Quartal ein Ergebnis erzielte, das deutlich besser ausfiel als zunächst erwartet wurde, schoss die Aktie am 8. August in einer ersten Reaktion zunächst in die Höhe - in der Spitze ging es bis auf 15,58 US-Dollar nach oben. Jedoch liessen die Anleger den Aktienkurs noch am selben Tag wieder ins Minus rutschen. Schlussendlich beendete das Papier den Handel am vergangenen Donnerstag mit einem Verlust von 3,74 Prozent bei 13,89 US-Dollar an der Nasdaq.

Redaktion finanzen.ch