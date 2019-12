Canopy Growth-Aktie mit zweistelligem Kurssprung: Canopy Growth erhält neuen CEO

Cannabisunternehmen Canopy Growth erhält ab Mitte Januar einen neuen CEO.

Im neuen Jahr kommt es zu einem Sesselwechsel an der Konzernspitze von Canopy Growth . Das teilte der Hanfkonzern am Montagnachmittag MEZ mit. So wird ab dem 14. Januar 2020 David Klein - gegenwärtig CFO von Constellation Brands - den Posten übernehmen. Bisher war Mark Zekulin übergangsweise eingesetzt worden, er soll ab dem 20. Dezember zurücktreten.

Bereits zuvor wurde bekannt, dass der neue CEO vom Grossaktionär Constellation Brands kommen soll. David Klein ist seit 14 Jahren für den US-Getränkehersteller tätig und belegte Positionen wie die als Finanzvorstand oder Executive Vice President. Canopy lobt den neuen CEO als "erfahrenen Strategen" und erhofft sich mit ihm an der Konzernspitze einen nachhaltigen Markenaufbau und mehr operative Reichweite. Bereits seit über einem Jahr war Klein bereits Mitglied des Canopy Growth Board of Directors und zuletzt auch Vorstandsvorsitzender. "Canopy Growth steht an der Spitze einer der aufregendsten neuen Marktchancen in unserem Leben", wird der zukünftige Canopy-Chef in der Unternehmensmitteilung zitiert.

Anleger zeigen sich erfreut über diese Entwicklung und schicken die Canopy Growth-Aktie an der NYSE derzeit 12,82 Prozent auf 21,04 US-Dollar nach oben.

