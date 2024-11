Bossard Aktie News: Bossard am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 201,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'584 Punkten steht. Die Bossard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 202,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 200,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'288 Bossard-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (240,50 CHF) erklomm das Papier am 01.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 16,42 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 193,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 3,78 Prozent sinken.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,91 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Bossard Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Bossard rechnen Experten am 04.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,08 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch