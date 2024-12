Bossard Aktie News: Bossard gibt am Montagmittag ab

Um 12:28 Uhr ging es für die Bossard-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 193,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'641 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie sank bis auf 193,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 194,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'833 Bossard-Aktien.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,10 Prozent hinzugewinnen. Am 09.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 0,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,85 CHF ausgeschüttet werden.

Bossard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren. Am 04.03.2026 wird Bossard schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2024 9,04 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch