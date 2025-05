Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Donnerstagmittag im Minus

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 44,25 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'821 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie sank bis auf 44,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 10'535 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,75 CHF an. Gewinne von 10,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,75 CHF ab. Mit Abgaben von 16,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Basilea Pharmaceutica einen Gewinn von 4,02 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

Basilea-Aktie tiefer: Basilea-Partner Innoviva Specialty startet Verkauf von Zevtera in den USA

Basilea-Aktie gibt nach: GV genehmigt alle VR-Anträge

Basilea-Aktie tiefer: Basilea kündigt neue Pipeline-Daten für Fachkongress ESCMID an