Auric Minerals-Aktie im freien Fall: Beratungsvertrag verunsichert wohl Anleger

• Auric Minerals-Aktie mit heftigem Kurseinbruch• Beratungsvertrag mit Hardline Exploration geschlossen• Erste Feldprogramme auf Urangrundstücken BUB und Route 500 voraus

Die Aktie von Auric Minerals hat am Montag an der kanadischen Börse einen heftigen Einbruch erlebt. Mit einem Verlust von 61,77 Prozent an nur einem Handelstag auf nun 1,51 Kanadische Dollar endete der Höhenflug, der die Aktie in den vergangenen Wochen in den Fokus vieler Anleger gerückt hatte. Noch vor wenigen Tagen hatte der Titel ein 52-Wochen-Hoch bei 4,29 Kanadischen Dollar markiert.

Beratungsvertrag als möglicher Unsicherheitsfaktor

Die Gründe für den massiven Kursverfall sind aktuell unbekannt. Womöglich hat jedoch eine neue Pressemitteilung die Anleger verunsichert, die das Unternehmens am Montag veröffentlicht hatte. Auric Minerals gab darin bekannt, dass ein Beratungsvertrag mit Hardline Exploration Corp. sowie dessen CEO Jeremy Hanson abgeschlossen wurde. Der Vertrag umfasst geologische und explorationsbezogene Dienstleistungen, die das Unternehmen bei der Erschliessung seiner Projekte in der Central Mineral Belt-Region von Labrador unterstützen sollen.

"Hardline Exploration und CEO Jeremy Hanson können eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Durchführung geologischer Programme für eine Reihe bedeutender Unternehmen vorweisen. Wir freuen uns, uns ihre Dienste sichern zu können, während wir mit unseren ersten Feldprogrammen im Central Mineral Belt von Labrador auf unseren Urangrundstücken BUB und Route 500 beginnen", äusserte sich Chris Huggins, Interims-CEO von Auric Minerals, in der Pressemitteilung optimistisch.

Doch bei Anlegern scheint diese Nachricht weniger Euphorie, sondern vielmehr Verunsicherung ausgelöst zu haben. Womöglich bestehen Sorgen über die finanziellen Auswirkungen des Beratungsvertrags, da keine Angaben dazu gemacht wurden, welche Summe Auric Minerals für die Dienste von Hardline Exploration und dessen CEO bezahlt. Es bleibt somit abzuwarten, wie sich die Kooperation mit Hardline Exploration, die Erschliessung der Urangrundstücke und der Aktienkurs von Auric Minerals in den kommenden Monaten entwickeln werden.

