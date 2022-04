Analyst voll des Lobs für NVIDIA: "Wichtigstes Technologieunternehmen"

• Evercore-Analyst nach GTC weiter bullish für NVIDIA• Autonomes Fahren bietet grosse Chance für den Halbleiter-Spezialisten• NVIDIA verzeichnet Rekordergebnisse in Q4 und Geschäftsjahr 2022

Im März fand die jüngste GTC statt. Evercore ISI-Analyst C.J. Muse zeigt sich nach NVIDIAs "Entwicklerkonferenz für das KI Zeitalter", wie sie das Unternehmen selbst nennt, bullish für den Chip- und Prozessor-Spezialisten.

NVIDIA GTC 2022

Muse erklärte, wie Yahoo Finance berichtet, in einer Mitteilung Ende März, dass NVIDIA "neben erstklassigen Hardwarebeschleunigungslösungen mit seinen GPUs" sein Portfolio erweitere und sein Know-how über DPUs und CPUs vertiefe - und das "zusammen mit anderen Bereichen wie Konnektivität und Verbindungen, um alle Teile zusammenzufügen." Um sicherzustellen, dass diese komplexen Lösungen nahtlos laufen, leiste NVIDIA des Weiteren "Pionierarbeit bei Software sowohl auf der grundlegenden als auch auf der anwendungsspezifischen Ebene - was der Schlüssel zur Expansion des Unternehmens in den TAM [total addressable market] und zur allgemeinen Demokratisierung der KI ist.", so Muse. Events wie die GTC untermauerten seiner Meinung nach diese Punkte, da verschiedene Kunden und Ökosystempartner die Fortschritte hervorhöben, die sie zusammen mit NVDA vorantreiben, und Fahrpläne für kontinuierliches Wachstum für das nächste Jahrzehnt oder länger freigäben, so Muse.

NVIDIA verstärkt sich im Bereich Autonomes Fahren

Ein Bereich, in dem NVIDIA sich verstärkt - den auch Evercore-Analyst Muse als grosse Chance betrachtet - sind die autonomen Fahrzeuge (AV). Bei der GTC habe NVIDIA-CEO Jensen Huang die Auftragspipeline des Unternehmens für Fahrzeugtechnik auf 11 Milliarden US-Dollar in den nächsten sechs Jahren beziffert. "Die Automobilindustrie wird sicherlich unser nächstes Multimilliarden-Dollar-Geschäft sein", erklärte Huang gegenüber Julie Hyman und Dan Howley in einem Interview mit Yahoo Finance Presents. "Die 11 Milliarden US-Dollar werden für uns allein im Autobereich ein ziemlich bedeutendes Geschäft sein. Aber wenn Sie sich die Gesamtheit der AV ansehen, denke ich, dass dies eine der grössten KI-Industrien der Welt sein wird." Während der Konferenz habe NVIDIA den potenziellen Markt für autobezogene Software, Hardware und Rechenzentrumsdienste auf 300 Milliarden US-Dollar beziffert, berichtet Yahoo Finance.

Laut Muse ermöglichen "Fortschritte in den Bereichen Fahrzeugtechnologien, Rechenzentrumsfunktionen, Konnektivität und KI/Simulation (Omniverse) […] heute eine Transformation in der Automobilindustrie, die über das kommende Jahrzehnt zu einer geschätzten Chance von 2 Billionen US-Dollar aus der Monetarisierung von Autodiensten führt (weitgehend angeführt von Autonomem Fahren und/oder Mobility-as-a-Service)."

Rekordergebnisse in Q4 und Gesamtjahr

Auch mit seiner jüngsten Zahlenvorlage konnte NVIDIA überzeugen. Das Unternehmen erzielte Rekordergebnisse: Im Ende Januar abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal konnte NVIDIA seinen Umsatz um 53 Prozent auf rund 7,6 Milliarden US-Dollar steigern, während sich der Gewinn mit 3 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal etwas mehr als verdoppelte. Im Gesamtjahr kletterte der Umsatz im Vorjahresvergleich um 61 Prozent auf 26,9 Milliarden US-Dollar. Auch die Umsätze in den Bereichen Gaming, Data Center und Professional Visualization stiegen auf Quartalssicht auf neue Rekorde. Beim EPS konnte NVIDIA im vierten Quartal mit einer Steigerung um 103 Prozent auf 1,18 US-Dollar einen Rekord verzeichnen, ebenso wie im Geschäftsjahr mit 3,85 US-Dollar (+123 %).

"Wir sehen eine aussergewöhnliche Nachfrage nach NVIDIA-Computing-Plattformen", wird Jensen Huang in der Pressemitteilung zur Zahlenvorlage zitiert. "NVIDIA treibt Fortschritte in den Bereichen KI, digitale Biologie, Klimawissenschaften, Spiele, kreatives Design, autonome Fahrzeuge und Robotik voran - einige der einflussreichsten Bereiche von heute", so der NVIDIA-CEO.

NVIDIA heute wichtigstes Technologieunternehmen?

Und so zeigt sich auch Analyst C.J. Muse sehr zuversichtlich für NVIDIA. "NVIDIA ist heute möglicherweise das wichtigste Technologieunternehmen", erklärt der Analyst laut Yahoo Finance in seiner Mitteilung und bekräftigt sein Outperform-Rating für NVIDIA mit einem Kursziel von 375 US-Dollar.

Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ bei um die 279 US-Dollar-Marke. Der Analyst sieht bei dem Halbleiter-Spezialisten also noch ein Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent. Seit Jahresbeginn weist die Tendenz bei NVIDIA bisher nach unten.

Redaktion finanzen.ch