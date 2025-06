Aktien von Zehnder und Airthings gefragt: Zehnder will Geschäftskundensegment von Airthings übernehmen

Geplant ist der Kauf des Geschäftskundensegments für Raumluftqualitätsüberwachung von der norwegischen Airthings . Dazu wurde eine entsprechende Absichtserklärung von Zehnder unterschrieben.

Nach einer Due-Diligence-Prüfung sei ein Kaufvertrag geplant, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Das Geschäftskundensegment von Airthings generierte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entwickelt Lösungen zur Luftqualitätsüberwachung in Innenräumen.

An der SIX gewinnt die Zehnder-Aktie zeitweise 2,44 Prozent auf 67,30 CHF, für Airthings-Titel geht es an der Börse in Oslo unterdessen 8,85 Prozent auf 1,42 NOK nach oben.

Gränichen (awp)