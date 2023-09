Die Société Générale ist eine der größten Banken der Eurozone und zudem im Euro STOXX 50 Index vertreten. Gegründet 1864 in Paris, beschäftigt die Bank heute mehr als 148.000 Mitarbeiter in 76 Staaten. Die Aktivitäten der Bank sind in drei Kernbereiche gebündelt: Das Privat- und Geschäftskundengeschäft in Frankreich, das internationale Privat-, Geschäftskunden- und Finanzdienstleistungsgeschäft sowie Global Banking and Investor Solutions. In diesem dritten Bereich, der viele Aspekte des Investment Bankings umfasst, ist auch das Geschäft mit Derivaten und strukturierten Produkten angesiedelt. Hier gehört die Société Générale zu den Pionieren im Handel von Optionsscheinen und Zertifikaten. Als innovative Universalanbieterin sind wir auch am Schweizer Markt aktiv. Mit unserem Handels- und Vertriebsteam betreuen wir derzeit mehr als 160.000 Produkte auf über 700 Basiswerte der Asset-Klassen Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen, Volatilität und Zinsen