Raiffeisen Schweiz ist seit über zehn Jahren im Bereich Raiffeisen Schweiz Strukturierte Produkte tätig. Mit unserem Angebot stehen wir für Swissness, Sicherheit und Servicequalität ein.

Swissness

Raiffeisen ist die drittgrösste Bankengruppe in der Schweiz und führende Schweizer Retailbank. Von der Herstellung bis zum Vertrieb erfolgt die gesamte Wertschöpfung unserer Anlagelösungen weitgehend in der Schweiz. Als Raiffeisen-Gruppe verfügen wir über das dichteste Bankennetz in der Schweiz und beweisen damit, dass Kundennähe und regionale Verankerung in den jeweiligen Sprachregionen zu unseren Kernanliegen zählen.