NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Thyssenkrupp Nucera nach endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Elektrolyse-Spezialist habe bereits vor knapp vier Wochen über eine starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung berichtet, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund der zuletzt negativen Branchennachrichten sei auch der Ausblick des Unternehmens ermutigend./gl;