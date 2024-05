FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 27 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Per aspera ad nucera - über raue Pfade zu Nucera, titelte Analyst Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Auch nach enttäuschenden Resultaten des Elektrolysespezialisten setzt der Experte weiterhin darauf, dass sich Geduld auszahlen wird./ag/ajx;