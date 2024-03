thyssenkrupp nucera 14.24 EUR -2.13% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Thyssenkrupp Nucera nach einem Besuch im De-Nora-Werk bei Frankfurt auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Er sei nun ermutigt, habe aber auch die eingetrübten mittelfristigen Aussichten von De Nora zur Kenntnis genommen, schrieb Analyst James Carmichael in einer am Montag vorliegenden Studie. Nucera habe bekräftigt, dass mehr Aufträge erforderlich seien, um das eigene Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025 im Segment der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) zu erfüllen. Daher wäre eine Bestätigung des Auftragseingangs in naher Zukunft hilfreich./ck/edh;

