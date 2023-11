thyssenkrupp nucera 14.83 EUR 0.75% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera anlässlich drohender sinkender Geschäftsziele des Großaktionärs und -Hauptlieferanten Industrie de Nora auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Da Thyssenkrupp Nucera eine stärkere kommerzielle Dynamik als andere Unternehmen gezeigt habe, seien direkte Schlussfolgerungen für die Ziele des deutschen Anlagenbauers eher mit Vorsicht zu ziehen, heißt es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts./edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



