LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Relx von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 4220 auf 4275 Pence angehoben. "Safety first" - so lautet der Titel der am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung für die Aktie. Der Medienkonzern biete ein stabiles Wachstum in einem Umfeld, in dem sichere Häfen gebraucht werden könnten, schrieb Analyst Nick Dempsey. Die Relx-Papiere seien zwar historisch gesehen nicht günstig. Aber im Vergleich zur Infoservice-Konkurrenz sei die Bewertung auch nicht abgehoben./ag/gl;