FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group von 20 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Ausblick für 2025, den der Verbindungstechnik-Spezialist am Freitag gegeben hatte. Dieser scheine sehr vorsichtig. Reigber glaubt, dass der Interims-Vorstandschef Mark Wilhelms keinesfalls enttäuschen möchte. Der Analyst rechnet kurzfristig mit Konsensanpassungen und sieht in dem geplanten Verkauf des Wassermanagements das wichtigste Thema des laufenden Jahres - auch wegen der Verwendung des Erlöses./ck/tih;